Lo scandalo del centro sociale Askatasuna graziato dalla sinistra da 26 anni | FdI tira fuori gli atti

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 15 luglio 2022) Ventiseidi “immunità” sono uno, un’enormità. In 26di occupazione abusiva, il Comune di Torino non ha mai sporto denuncia contro il. Nessuno ha mai chiesto agli antagonisti occupanti di andarsene, che occupare è un reato. Sono le mirabilie delle giunte di, con parentesi Appendino. L’incresciosa storia è stata scoperta per caso dai consiglieri di Fratelli d’Italia, Maurizio Morrone ed Enzo Liardo. Si tratta di una palazzina del Comune di Torino, difficile credere cge nessuno se ne sia mai accorto. Ilè molto “vo”, noto alle cronache. Un nome ricorrente negli episodi di guerriglia No Tav e nelle manifestazioni più ...