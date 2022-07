Lo Scaffale dei Libri, la nostra rubrica letteraria: diamo i voti a “Vocabolario dei desideri” di Nevo, “Ragazze troppo curiose” di Motta e “Milano mia” di Cosentino (Di venerdì 15 luglio 2022) Immaginate una sera d’estate, di quelle in cui improvvisamente il cielo si annuvola e inizia a cadere una leggera pioggia battente. Di quelle che poi sprigionano nell’aria un profumo soave di terra bagnata, di pino e di ricordi puerili. Ecco, quello è il momento perfetto per mettervi comodi e concedervi totalmente alla lettura di quel libello meraviglioso che è “Vocabolario dei desideri” di Eshkol Nevo (Neri Pozza). Magari con della struggente musica francese in sottofondo a cullarvi mentre sfogliando le pagine passate in rassegna tutta la gamma delle emozioni di cui è capace l’animo umano. Con un fil rouge: il desiderio insondabile che vi alberga e che si manifesta nella realtà sotto molteplici forme. A come Amore, B come Baci, C come Confessione, D come desiderio, F come Ferita, S come Sesso, e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 15 luglio 2022) Immaginate una sera d’estate, di quelle in cui improvvisamente il cielo si annuvola e inizia a cadere una leggera pioggia battente. Di quelle che poi sprigionano nell’aria un profumo soave di terra bagnata, di pino e di ricordi puerili. Ecco, quello è il momento perfetto per mettervi comodi e concedervi totalmente alla lettura di quel libello meraviglioso che è “dei” di Eshkol(Neri Pozza). Magari con della struggente musica francese in sottofondo a cullarvi mentre sfogliando le pagine passate in rassegna tutta la gamma delle emozioni di cui è capace l’animo umano. Con un fil rouge: ilo insondabile che vi alberga e che si manifesta nella realtà sotto molteplici forme. A come Amore, B come Baci, C come Confessione, D comeo, F come Ferita, S come Sesso, e ...

