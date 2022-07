Lo legge sullo spettacolo è un’ottima notizia, dopo gli anni duri della pandemia (Di venerdì 15 luglio 2022) Chi paga le crisi? Storicamente, la risposta è quasi sempre uguale: i più deboli, i meno tutelati. Se ciò è vero per le grandi questioni sociali ed umanitarie, lo è anche sul piano economico, e la pandemia purtroppo non è stata un’eccezione. Probabilmente ci vorranno anni per valutare l’impatto generale sul comparto dello spettacolo in Italia, ma esistono già degli studi che espongono dei numeri allarmanti: soltanto nel 2020 sarebbero stati persi circa 13 miliardi di Euro, a fronte di un passivo che, su base europea, arriva invece a sfiorare i 200 miliardi. E ripeto, stiamo parlando solo del 2020. Forse ancora più sconfortante è il dato, ben più recente, secondo cui questo settore avrebbe perso oltre un quinto dei suoi lavoratori per colpa della pandemia. La ricerca evidenzia come la crisi abbia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 15 luglio 2022) Chi paga le crisi? Storicamente, la risposta è quasi sempre uguale: i più deboli, i meno tutelati. Se ciò è vero per le grandi questioni sociali ed umanitarie, lo è anche sul piano economico, e lapurtroppo non è stata un’eccezione. Probabilmente ci vorrannoper valutare l’impatto generale sul comparto delloin Italia, ma esistono già degli studi che espongono dei numeri allarmanti: soltanto nel 2020 sarebbero stati persi circa 13 miliardi di Euro, a fronte di un passivo che, su base europea, arriva invece a sfiorare i 200 miliardi. E ripeto, stiamo parlando solo del 2020. Forse ancora più sconfortante è il dato, ben più recente, secondo cui questo settore avrebbe perso oltre un quinto dei suoi lavoratori per colpa. La ricerca evidenzia come la crisi abbia ...

