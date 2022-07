Liza | la bambina uccisa dai missili a Vinnytsia | diventa il simbolo della strage dei russi

Pubblicità

simonetti_lina : RT @Gianl1974: Liza, 4 anni, di Vinnitsa, era una bambina 'soleggiata'. La mamma Irina sui social ha detto che sua figlia ha la sindrome di… - paraponzipo18 : RT @Gianl1974: Liza, 4 anni, di Vinnitsa, era una bambina 'soleggiata'. La mamma Irina sui social ha detto che sua figlia ha la sindrome di… - yako966 : RT @Gianl1974: Liza, 4 anni, di Vinnitsa, era una bambina 'soleggiata'. La mamma Irina sui social ha detto che sua figlia ha la sindrome di… - DumitruGrubii : RT @Gianl1974: Liza, 4 anni, di Vinnitsa, era una bambina 'soleggiata'. La mamma Irina sui social ha detto che sua figlia ha la sindrome di… - LeonebonCettina : RT @Gianl1974: Liza, 4 anni, di Vinnitsa, era una bambina 'soleggiata'. La mamma Irina sui social ha detto che sua figlia ha la sindrome di… -

... la notizia di unaucraina che avrebbe perso la vita a Vinnytsia , in seguito a un attacco missilistico russo. Secondo quanto ricostruito, la piccola, chiamataDmitrieva (4 anni), si ...L'account Instagram di Ira è dedicato alla storia della sua. Nell'immagine del profilo si vedono mamma e figlia con la bandiera dell'Ucraina disegnata sul volto, e in quasi tutte le ...Si sta rapidamente diffondendo sui social, con tanto di video e di immagini, la notizia di una bambina ucraina che avrebbe perso la vita a Vinnytsia, in seguito a un attacco missilistico russo.View this post on Instagram A post shared by (@l.i.z.i.love) L’account Instagram di Ira è dedicato alla storia della sua bambina Liza. Nell’immagine del profilo si vedono mamma e figlia ...