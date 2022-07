LIVE World Games 2022 in DIRETTA | l’Italia punta su Cinzia Noziglia nell’arco e Sveva Melillo nella muaythai

(Di venerdì 15 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL PROGRAMMA DI OGGI DEIE GLI ITALIANI IN GARA 17.15 ARRAMPICATA LIBERA – Lo sloveno Anze Peharc vince la qualificazione del Boulder 17.05: WHEELCHAIR RUGBY – Nel primo incontro di giornata il Giappone ha superato la Svizzera 36-16 16.55 CANOA POLO – Pronti a scendere in acqua Usa e Nuova Zelanda per la seconda sfida del torneo maschile 16.45 ORIENTEERING – In corso di svolgimento la finale della sprint maschile 16.40 SQUASH – Questi i risultati dei primi due quarti di finale del Plate femminile: Moya (Ecu)-Tovar (Col) 0-2, Fung (Hkg)-Walser (Sui) 1-2 16.33 FLIYNG DISK – Si giocano in mattinata le due semifinali dal quinto all’ottavo posto del mixed event: Canada-Francia e Giappone-Gran Bretagna 16.30 CANOA POLO – La Francia batte 3-1 la Germania ...

...due ore di puro ( psycho ) circo rock and roll per l'unica (e ultima) tappa del Paese dell'End of the RoadTour su cui il cui primo passo era stato mosso 50 anni fa a New York. Migliaia di...... Per i colori italiani la giornata entrerà nel vivo alle ore 20.00, quando Cinzia Noziglia, campionessa in carica aiGames, affronterà in semifinale nell'arco nudo la svedese Lina Bjorklund per ... LIVE World Games 2022 in DIRETTA: Giuseppe Seimandi è ai quarti nell'arco nudo! Virag in finale nello sci nautico CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il medagliere dei World Games 2022 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della nona giornata di gare dei World Games 2022. A Birmingham ( ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI OGGI DEI WORLD GAMES (15 LUGLIO) PROGRAMMA DI OGGI DEI WORLD GAMES E TUTTI GLI ITALIANI IN GARA 3.20: Per oggi è tutto, grazie per averci s ...