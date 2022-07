LIVE World Games 2022 in DIRETTA: l’Italia batte la Spagna nella canoa polo! Sale l’attesa per Cinzia Noziglia: out Bagnoli nello sci nautico (Di venerdì 15 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL PROGRAMMA DI OGGI DEI World Games E GLI ITALIANI IN GARA 19.38 TIRO CON L’ARCO – Sale l’attesa per la semifinale di Cinzia Noziglia contro la svedese Lina Bjorklund: l’altro penultimo atto vede contro l’americana Christina Lyons contro la finlandese Anne Viljanen. 19.33 SCI nautico – Edoardo Marenzi è ancora avanti nella classifica grazie al suo 57.5: al secondo posto momentaneo il sudcoreano Jimin Jeong. 19.28 BILIARDO – Tra gli uomini anche l’austriaco Albin Ouschan che sta vincendo 5-4 contro il filippino Carlo Biado mentre l’arabo Ahsan Ramzan conduce 1-0 sul nativo di Hong Kong Ka Wai Cheu 19.24 BILIARDO – In corso le sfide dei quarti di finale: tra gli uomini ... Leggi su oasport (Di venerdì 15 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL PROGRAMMA DI OGGI DEIE GLI ITALIANI IN GARA 19.38 TIRO CON L’ARCO –per la semifinale dicontro la svedese Lina Bjorklund: l’altro penultimo atto vede contro l’americana Christina Lyons contro la finlandese Anne Viljanen. 19.33 SCI– Edoardo Marenzi è ancora avanticlassifica grazie al suo 57.5: al secondo posto momentaneo il sudcoreano Jimin Jeong. 19.28 BILIARDO – Tra gli uomini anche l’austriaco Albin Ouschan che sta vincendo 5-4 contro il filippino Carlo Biado mentre l’arabo Ahsan Ramzan conduce 1-0 sul nativo di Hong Kong Ka Wai Cheu 19.24 BILIARDO – In corso le sfide dei quarti di finale: tra gli uomini ...

