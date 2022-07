LIVE World Games 2022 in DIRETTA: l’Italia batte la Spagna nella canoa polo! Cinzia Noziglia in Finale nell’arco nudo: out Bagnoli nello sci nautico (Di venerdì 15 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL PROGRAMMA DI OGGI DEI World Games E GLI ITALIANI IN GARA 20.12 TIRO CON L’ARCO – RIMONTA CLAMOROSA DI Noziglia CONTRO BJORKLUND! L’azzurra vola in Finale per l’oro grazie due “6” di fila negli ultimi due tiri e trionfa 51-50 dopo essere stata in ritardo di tre punti: la svedese non va oltre i due “4” nel set decisivo perso 15-11. 20.10 TIRO CON L’ARCO – Termina in parità il penultimo set con il punteggio di 10 punto pari: la svedese conduce 39-36 nel computo totale. 20.08 TIRO CON L’ARCO – Tre punti a testa dopo il primo tiro. 20.07 TIRO CON L’ARCO – Il secondo parziale se lo aggiudica la svedese che vince 15-11 grazie a un tris di “5” contro i due “4” e il 3 Finale di Noziglia. 20.05 TIRO CON L’ARCO – PRIMO ... Leggi su oasport (Di venerdì 15 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL PROGRAMMA DI OGGI DEIE GLI ITALIANI IN GARA 20.12 TIRO CON L’ARCO – RIMONTA CLAMOROSA DICONTRO BJORKLUND! L’azzurra vola inper l’oro grazie due “6” di fila negli ultimi due tiri e trionfa 51-50 dopo essere stata in ritardo di tre punti: la svedese non va oltre i due “4” nel set decisivo perso 15-11. 20.10 TIRO CON L’ARCO – Termina in parità il penultimo set con il punteggio di 10 punto pari: la svedese conduce 39-36 nel computo totale. 20.08 TIRO CON L’ARCO – Tre punti a testa dopo il primo tiro. 20.07 TIRO CON L’ARCO – Il secondo parziale se lo aggiudica la svedese che vince 15-11 grazie a un tris di “5” contro i due “4” e il 3di. 20.05 TIRO CON L’ARCO – PRIMO ...

