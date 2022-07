LIVE World Games 2022 in DIRETTA: l’Italia batte la Spagna nella canoa polo! Cinzia Noziglia in Finale nell’arco nudo: out Bagnoli e Marenzi nello sci nautico (Di venerdì 15 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL PROGRAMMA DI OGGI DEI World Games E GLI ITALIANI IN GARA 20.53 TIRO CON L’ARCO – Si comincia! Il primo parziale è di Christian Lyons per 12-10 contro Cinzia Noziglia 20.50 SCI nautico – Edoardo Marenzi non si qualifica nella sua categoria arrivando quinto dietro Taylor Garcia, Danylo Filchenko, Emile Ritter e Tobias Giorgis 20.47 TIRO CON L’ARCO – La svedese Lina Bjorklund trionfa 53-32 contro la finlanese Anne Viljanen e conquista il bronzo. 20.43 TIRO CON L’ARCO – In corso la sfida per il bronzo tra la svedese Lina Bjorklund e la finlanese Anne Viljanen: la scandinava conduce 48-30. 20.39 BILIARDO – Il filippino Carlo Biado ha vinto 11-7 contro l’austriaco Albin Ouschan mentre la ... Leggi su oasport (Di venerdì 15 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL PROGRAMMA DI OGGI DEIE GLI ITALIANI IN GARA 20.53 TIRO CON L’ARCO – Si comincia! Il primo parziale è di Christian Lyons per 12-10 contro20.50 SCI– Edoardonon si qualificasua categoria arrivando quinto dietro Taylor Garcia, Danylo Filchenko, Emile Ritter e Tobias Giorgis 20.47 TIRO CON L’ARCO – La svedese Lina Bjorklund trionfa 53-32 contro la finlanese Anne Viljanen e conquista il bronzo. 20.43 TIRO CON L’ARCO – In corso la sfida per il bronzo tra la svedese Lina Bjorklund e la finlanese Anne Viljanen: la scandinava conduce 48-30. 20.39 BILIARDO – Il filippino Carlo Biado ha vinto 11-7 contro l’austriaco Albin Ouschan mentre la ...

