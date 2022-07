LIVE World Games 2022 in DIRETTA: l’Italia batte la Spagna nella canoa polo! Alle 20.00 Cinzia Noziglia nella semifinale di arco nudo (Di venerdì 15 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL PROGRAMMA DI OGGI DEI World Games E GLI ITALIANI IN GARA 18.39 LACROSSE – La Confederazione Irochese è sotto contro la Repubblica Ceca tra le donne vincendo per 13-8 nella gara per il settimo posto. 18.36 RUGBY IN CARROZZINA – Gran Bretagna avanti 22-3 contro gli Stati Uniti a due minuti dalla fine. 18.32 SCI NAUTICO – l’Italiana è al quarto posto alla base del podio: conduce la gara al momento la cilena Valentina Gonzalez Ezquerra con 43.6. 18.27 SCI NAUTICO – Alice Bagnoli migliora il proprio score piazzando un 34.2: l’azzurra rincorre l’ucraina Stanislava Prosvietova. 18.23 SCI NAUTICO – Alice Bagnoli piazza un 33.4 nel primo salto dietro i 35.0 di Aaliyah Yoong Hanifah. 18.19 RUGBY IN CARROZZINA – Britannici a senso ... Leggi su oasport (Di venerdì 15 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL PROGRAMMA DI OGGI DEIE GLI ITALIANI IN GARA 18.39 LACROSSE – La Confederazione Irochese è sotto contro la Repubblica Ceca tra le donne vincendo per 13-8gara per il settimo posto. 18.36 RUGBY IN CARROZZINA – Gran Bretagna avanti 22-3 contro gli Stati Uniti a due minuti dalla fine. 18.32 SCI NAUTICO –na è al quarto posto alla base del podio: conduce la gara al momento la cilena Valentina Gonzalez Ezquerra con 43.6. 18.27 SCI NAUTICO – Alice Bagnoli migliora il proprio score piazzando un 34.2: l’azzurra rincorre l’ucraina Stanislava Prosvietova. 18.23 SCI NAUTICO – Alice Bagnoli piazza un 33.4 nel primo salto dietro i 35.0 di Aaliyah Yoong Hanifah. 18.19 RUGBY IN CARROZZINA – Britannici a senso ...

