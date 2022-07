LIVE World Games 2022 in DIRETTA: attesa per Cinzia Noziglia nell’arco e Sveva Melillo nella muaythai. Italia batte la Spagna nella canoa polo (Di venerdì 15 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL PROGRAMMA DI OGGI DEI World Games E GLI ItaliaNI IN GARA 18.11 canoa polo – L’Italia batte la Spagna 4-3! Gli Azzurri hanno la meglio vincendo per 2-1 nel secondo tempo. 18.07 canoa polo – Italia e Spagna sono sul 2-2 quando mancano 8 minuti alla fine della seconda frazione. 18.03 RUGBY IN CARROZZINA – Gran Bretagna avanti 5-1 contro gli Stati Uniti nel turno preliminare. 17.58 canoa polo – Tre gol in pochissimi istanti e l’Italia è avanti 2-1. Reti di Bellini ed Emanuele per gli azzurri 17.55 canoa polo – Ancora 0-0 tra ... Leggi su oasport (Di venerdì 15 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL PROGRAMMA DI OGGI DEIE GLINI IN GARA 18.11– L’la4-3! Gli Azzurri hanno la meglio vincendo per 2-1 nel secondo tempo. 18.07sono sul 2-2 quando mancano 8 minuti alla fine della seconda frazione. 18.03 RUGBY IN CARROZZINA – Gran Bretagna avanti 5-1 contro gli Stati Uniti nel turno preliminare. 17.58– Tre gol in pochissimi istanti e l’è avanti 2-1. Reti di Bellini ed Emanuele per gli azzurri 17.55– Ancora 0-0 tra ...

