LIVE – Trevisan-Bondar 4-3, quarti di finale Wta Budapest 2022: RISULTATO in DIRETTA (Di venerdì 15 luglio 2022) Il LIVE e la DIRETTA testuale di Trevisan-Bondar, incontro valevole per i quarti di finale del torneo Wta 250 di Budapest 2022. L'azzurra va a caccia della terza semifinale negli ultimi cinque eventi disputati. Lo farà contro un'altra tennista di casa dopo la rimonta di primo turno inferta alla forte diciottenne Natalia Szabanin. Non sarà un compito facile per la numero 26 del mondo. L'ungherese, infatti, sulla terra è veramente un osso duro, come dimostrano i quarti di finale ottenuti ad Istanbul ed il penultimo atto raggiunto a Rabat, manifestazione poi portata a casa dalla stessa Trevisan. Quest'ultima partirà leggermente favorita ma occhio ad un'avversaria dal gioco molto ...

