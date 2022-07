LIVE Tour de France 2022 | tappa di oggi in DIRETTA | tornano i velocisti | Alberto Dainese ci prova

Leggi su oasport

(Di venerdì 15 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA DELDEBuongiorno a tutti e benvenuti allascritta della tredicesimadelde. Quest’si andrà da Bourg d’Oisans a Saint-Etienne, per un totale di 192,6 km. Si ripartirà dalla strepitosa vittoria di ieri di Thomas Pidcock. Il britannico della INEOS Grenadiers ha staccato i suoi ultimi compagni di fuga sull’Alpe d’Huez e ha poi conquistato un successo di grandissimo valore. Per quanto riguarda la classifica generale, invece, Tadej Pogacar hato ad attaccare la maglia gialla Jonas Vingegaard, ma il danese ha risposto presente e ha mantenuto pienamente il suo vantaggio sulla ...