LIVE Tour de France 2022 in DIRETTA | vince Pedersen | tre italiani in top10 6° Filippo Ganna

(Di venerdì 15 luglio 2022)

LA CLASSIFICA DEL

LA CRONACA DELLA TAPPA DI OGGI

17.43 Si chiude qui la della tredicesima tappa del de, grazie per averci seguito e buon proseguimento con OA Sport!

17.42 Non cambia nulla invece nella top 10 della generale:

1 1 – VINGEGAARD Jonas Jumbo-Visma 16? 50:47:34
2 2 – POGA?AR Tadej UAE Team Emirates 24? 2:22
3 3 – THOMAS Geraint INEOS Grenadiers 2:26
4 4 – BARDET Romain Team DSM 4? 2:35
5 5 – YATES Adam INEOS Grenadiers 3:44
6 6 – QUINTANA Nairo Team Arkéa Samsic 6? 3:58
7 7 – GAUDU David Groupama – FDJ 4? 4:07
8 8 – PIDCOCK Thomas INEOS Grenadiers 10? 7:39
9 9 – MAS Enric Movistar Team 9:32
10 10 – VLASOV Aleksandr BORA – hansgrohe

