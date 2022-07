LIVE Tour de France 2022 in DIRETTA | il gruppo recupera rapidamente su Ganna e gli altri fuggitivi

Leggi su oasport

(Di venerdì 15 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA DELDE15.39 Continua il lavoro di Philippe Gilbert in testa al. Questo sarà l’ultimoper il fenomeno belga. 15.36 Questa la nuova top10 della classifica a punti: 1 – VAN AERT Wout 321 2 – POGA?AR Tadej 159 – 3 – JAKOBSEN Fabio 155 – 4 – CORT Magnus 129 – 5 – LAPORTE Christophe 121 6 – PHILIPSEN Jasper 116 – 7 – VINGEGAARD Jonas 96 – 8 – SAGAN Peter 86 – 9 – PEDERSEN Mads 82 10 – CLARKE Simon 72 – 15.34 Van Aert esce dalscortato dal fido scudiero Laporte. 8 punti per il belga che ormai ha sostanzialmente messo in ghiaccio la Maglia Verde. 15.32 È Mads Pedersen il primo a passare allo sprint intermedio. 20 punti per il danese, vedremo se ci sarà volata per l’ottavo posto in ...