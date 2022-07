LIVE – Marcia 20km femminile, Mondiali atletica Eugene 2022 (DIRETTA) (Di venerdì 15 luglio 2022) La DIRETTA testuale della gara dei 20km di Marcia femminile, valida per i Mondiali di atletica 2022 in corso a Eugene. Si assegnano già le prime medaglie nella cittadina dell’Oregon, con l’Italia che potrà contare su Valentina Trapletti e Nicole Colombi. La gara partirà alle ore 22:10 di venerdì 15 luglio, con Sportface che vi fornirà continui aggiornamenti. COME VEDERE LA SESSIONE IN TV ITALIANI IN GARA GIORNO PER GIORNO IL PROGRAMMA COMPLETO AGGIORNA LA DIRETTA SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 15 luglio 2022) Latestuale della gara deidi, valida per idiin corso a. Si assegnano già le prime medaglie nella cittadina dell’Oregon, con l’Italia che potrà contare su Valentina Trapletti e Nicole Colombi. La gara partirà alle ore 22:10 di venerdì 15 luglio, con Sportface che vi fornirà continui aggiornamenti. COME VEDERE LA SESSIONE IN TV ITALIANI IN GARA GIORNO PER GIORNO IL PROGRAMMA COMPLETO AGGIORNA LASportFace.

