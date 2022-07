LIVE Italia-Spagna, Europei basket femminile U20 in DIRETTA: pronte per la palla a due! (Di venerdì 15 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.57 Squadre in campo e pronte per la palla a due. 17.55 Per le azzurre, invece, spiccano le statistiche di Ilaria Panzera, miglior marcatrice insieme a Cateina Gilli con 11 punti a partita, ma anche miglior rimbalzista azzurra, seconda assistwoman del torneo (5 a partita) e miglior giocatrice del torneo come palle rubate (6 a partita). 17.50 Tra le spagnole occhi puntati su Claudia Contell, miglior marcatrice della squadra con 11 punti di media nel torneo, ma anche a Mama Dembele, ottima assistwoman, anche se sicuramente l’arma migliore delle iberiche sin qui è stata la difesa. 17.40 Italia che per questi Europei ha dovuto fare a meno della sua stella, Matilde Villa, fermata proprio alla vigilia del torneo dal Covid. 17.35 Azzurre e spagnole ... Leggi su oasport (Di venerdì 15 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.57 Squadre in campo eper laa due. 17.55 Per le azzurre, invece, spiccano le statistiche di Ilaria Panzera, miglior marcatrice insieme a Cateina Gilli con 11 punti a partita, ma anche miglior rimbalzista azzurra, seconda assistwoman del torneo (5 a partita) e miglior giocatrice del torneo come palle rubate (6 a partita). 17.50 Tra le spagnole occhi puntati su Claudia Contell, miglior marcatrice della squadra con 11 punti di media nel torneo, ma anche a Mama Dembele, ottima assistwoman, anche se sicuramente l’arma migliore delle iberiche sin qui è stata la difesa. 17.40che per questiha dovuto fare a meno della sua stella, Matilde Villa, fermata proprio alla vigilia del torneo dal Covid. 17.35 Azzurre e spagnole ...

