LIVE Italia-Spagna, Europei basket femminile U20 in DIRETTA: le azzurre vanno a caccia della finale! (Di venerdì 15 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.55 Per le azzurre, invece, spiccano le statistiche di Ilaria Panzera, miglior marcatrice insieme a Cateina Gilli con 11 punti a partita, ma anche miglior rimbalzista azzurra, seconda assistwoman del torneo (5 a partita) e miglior giocatrice del torneo come palle rubate (6 a partita). 17.50 Tra le spagnole occhi puntati su Claudia Contell, miglior marcatrice della squadra con 11 punti di media nel torneo, ma anche a Mama Dembele, ottima assistwoman, anche se sicuramente l’arma migliore delle iberiche sin qui è stata la difesa. 17.40 Italia che per questi Europei ha dovuto fare a meno della sua stella, Matilde Villa, fermata proprio alla vigilia del torneo dal Covid. 17.35 azzurre e spagnole hanno sin qui ... Leggi su oasport (Di venerdì 15 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.55 Per le, invece, spiccano le statistiche di Ilaria Panzera, miglior marcatrice insieme a Cateina Gilli con 11 punti a partita, ma anche miglior rimbalzista azzurra, seconda assistwoman del torneo (5 a partita) e miglior giocatrice del torneo come palle rubate (6 a partita). 17.50 Tra le spagnole occhi puntati su Claudia Contell, miglior marcatricesquadra con 11 punti di media nel torneo, ma anche a Mama Dembele, ottima assistwoman, anche se sicuramente l’arma migliore delle iberiche sin qui è stata la difesa. 17.40che per questiha dovuto fare a menosua stella, Matilde Villa, fermata proprio alla vigilia del torneo dal Covid. 17.35e spagnole hanno sin qui ...

