LIVE Italia-Spagna 40-56, Europei basket femminile U20 in DIRETTA: azzurre eliminate in semifinale. Secondo tempo da incubo (Di venerdì 15 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie a tutti per aver seguito con noi la DIRETTA di questa sfida di basket e buona serata! Vince, dunque, la Spagna che supera 56-40 un’Italia da dimenticare nel Secondo tempo. Sfuma così, l’approdo in finale negli Europei femminili di basket Under 20 per le azzurre, che pagano una partita giocata veramente troppo sottotono 40-56 Uno su due ai liberi per Mama Dembele 40-55 Tripla di Caterina Logoh per le statistiche, manca una manciata di secondi alla fine 37-55 Canestro di Claudia Contell, ma ormai siamo ai titoli di coda 37-53 Canestro di Silvia Colognesi 35-53 Tripla di Elba Garfella che chiude la partita a meno di 3? dalla sirena 35-50 Canestro di ... Leggi su oasport (Di venerdì 15 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGrazie a tutti per aver seguito con noi ladi questa sfida die buona serata! Vince, dunque, lache supera 56-40 un’da dimenticare nel. Sfuma così, l’approdo in finale neglifemminili diUnder 20 per le, che pagano una partita giocata veramente troppo sottotono 40-56 Uno su due ai liberi per Mama Dembele 40-55 Tripla di Caterina Logoh per le statistiche, manca una manciata di secondi alla fine 37-55 Canestro di Claudia Contell, ma ormai siamo ai titoli di coda 37-53 Canestro di Silvia Colognesi 35-53 Tripla di Elba Garfella che chiude la partita a meno di 3? dalla sirena 35-50 Canestro di ...

rockolpoprock : I Queen e Adam Lambert eseguono “Nessun dorma” per l’Italia - rtl1025 : ?? RTL 102.5 a San Siro con @AmorosoOF: domani '#TuttoAccadeaSanSiro' in onda in diretta sulla prima radiovisione d'… - Heromir_Live : Italia dice Presente - outagedetect : ? Moderato #disservizio Internet rilevato: #Irideos in #Italia dalle 18.50, con impatto su #Bologna #Terni… - zazoomblog : LIVE Italia-Spagna 22-12 Europei basket femminile U20 in DIRETTA: le iberiche non trovano il canestro le azzurre al… -