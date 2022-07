LIVE Italia-Spagna 26-20, Europei basket femminile U20 in DIRETTA: reazione delle iberiche prima dell’intervallo (Di venerdì 15 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si va così al riposo sul +6 Italia, al termine di un primo tempo dove la Spagna dal campo fa un misero 7/30, ma Italia poco meglio, con un 9/21, ma soprattutto troppe palle perse. Tra le azzurre top scorer Caterina Gilli con 6 punti. 26-20 Tripla di Claudia Contell e Spagna che torna sotto con un parziale di 6-0! Timeout Italia ovviamente 26-17 Uno su due ai liberi per Laia Lamana 26-16 Canestro di Claudia Langarita 26-14 Canestro di Silvia Colognesi a 2? dall’intervallo e massimo vantaggio azzurro! Timeout Spagna 24-14 Torna a segnare l’Italia e lo fa con Caterina Gilli 22-14 Due su due ai liberi per Claudia Contell, ma percentuali basse da entrambi i lati del parquet 22-12 Canestro di ... Leggi su oasport (Di venerdì 15 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASi va così al riposo sul +6, al termine di un primo tempo dove ladal campo fa un misero 7/30, mapoco meglio, con un 9/21, ma soprattutto troppe palle perse. Tra le azzurre top scorer Caterina Gilli con 6 punti. 26-20 Tripla di Claudia Contell eche torna sotto con un parziale di 6-0! Timeoutovviamente 26-17 Uno su due ai liberi per Laia Lamana 26-16 Canestro di Claudia Langarita 26-14 Canestro di Silvia Colognesi a 2? dall’intervallo e massimo vantaggio azzurro! Timeout24-14 Torna a segnare l’e lo fa con Caterina Gilli 22-14 Due su due ai liberi per Claudia Contell, ma percentuali basse da entrambi i lati del parquet 22-12 Canestro di ...

rockolpoprock : I Queen e Adam Lambert eseguono “Nessun dorma” per l’Italia - rtl1025 : ?? RTL 102.5 a San Siro con @AmorosoOF: domani '#TuttoAccadeaSanSiro' in onda in diretta sulla prima radiovisione d'… - zazoomblog : LIVE World Games 2022 in DIRETTA: attesa per Cinzia Noziglia nell’arco e Sveva Melillo nella muaythai. Italia batte… - louisloves_28 : @giuxxharry @heartbreakgvrI se ascoltassi i miei audio avresti cara italia live - CryAntonino : Riconoscimento della figura dell’autista soccorritore e riforma del 118 in un’Italia senza Draghi -