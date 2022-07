LIVE Italia-Spagna 22-12, Europei basket femminile U20 in DIRETTA: le iberiche non trovano il canestro, le azzurre allungano (Di venerdì 15 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 26-14 canestro di Silvia Colognesi a 2? dall’intervallo e massimo vantaggio azzurro! Timeout Spagna 24-14 Torna a segnare l’Italia e lo fa con Caterina Gilli 22-14 Due su due ai liberi per Claudia Contell, ma percentuali basse da entrambi i lati del parquet 22-12 canestro di Vittoria Allievi 20-12 Primi punti del quarto anche per iberiche con Noa Maria Djiu 20-10 Palla rubata e in contropiede canestro di Sofia Varaldi! L’Italia doppia la Spagna!! 18-10 E dopo due minuti si sblocca Ilaria Panzera da oltre l’arcooooooooo 15-10 Come nel primo quarto anche l’avvio del secondo regala errori da un lato e dall’altro 15-10 Niente da fare e nonostante le troppe palle perse ... Leggi su oasport (Di venerdì 15 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA26-14di Silvia Colognesi a 2? dall’intervallo e massimo vantaggio azzurro! Timeout24-14 Torna a segnare l’e lo fa con Caterina Gilli 22-14 Due su due ai liberi per Claudia Contell, ma percentuali basse da entrambi i lati del parquet 22-12di Vittoria Allievi 20-12 Primi punti del quarto anche percon Noa Maria Djiu 20-10 Palla rubata e in contropiededi Sofia Varaldi! L’doppia la!! 18-10 E dopo due minuti si sblocca Ilaria Panzera da oltre l’arcooooooooo 15-10 Come nel primo quarto anche l’avvio del secondo regala errori da un lato e dall’altro 15-10 Niente da fare e nonostante le troppe palle perse ...

rockolpoprock : I Queen e Adam Lambert eseguono “Nessun dorma” per l’Italia - rtl1025 : ?? RTL 102.5 a San Siro con @AmorosoOF: domani '#TuttoAccadeaSanSiro' in onda in diretta sulla prima radiovisione d'… - CryAntonino : Riconoscimento della figura dell’autista soccorritore e riforma del 118 in un’Italia senza Draghi - stesimonc : @AndreaZani7 Ma lo sai che quello era il Radio Italia live gratuito con mille artisti ospiti e non un suo live? - Emergenza24 : [15.07-18:00] #Italia aggiornamenti in tempo reale su #VIABILITA' #TRAFFICO su STRADE e AUTOSTRADE -