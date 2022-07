LIVE Atletica, Mondiali 2022 in DIRETTA: Tra poco Gianmarco Tamberi nelle qualificazioni dell’alto (Di venerdì 15 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.47: Alle 19.10 inizia la qualificazione dell’alto 18.44: Conclusi i lanci del primo gruppo: tre atleti hanno la certezza di qualificarsi, Haugh, Nowicki, Henriksen. Miller quarto a 77.13, Frantzeskakis quinto a 76.03, Keenan 74.44 18.40: Non ci sono miglioramenti di sorta, si sta per completare la terza rotazione del primo gruppo, mentre si avvicina il momento della qualificazione dell’alto con Tamberi e Fassinotti. 18.36: Molto bene lo statunitense Haugh che va al comando con un lancio da 79.34 che gli regala la qualificazione certa alla finale 18.32: Il canadese Keenan chiude con 74.44, si conferma al sesto posto ma potrebbe non bastare per la finale del martello 18.28: Riepilogo quando siamo a metà della seconda rotazione di lanci: Nowicki ed Henriksen. ... Leggi su oasport (Di venerdì 15 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.47: Alle 19.10 inizia la qualificazione18.44: Conclusi i lanci del primo gruppo: tre atleti hanno la certezza di qualificarsi, Haugh, Nowicki, Henriksen. Miller quarto a 77.13, Frantzeskakis quinto a 76.03, Keenan 74.44 18.40: Non ci sono miglioramenti di sorta, si sta per completare la terza rotazione del primo gruppo, mentre si avvicina il momento della qualificazionecone Fassinotti. 18.36: Molto bene lo statunitense Haugh che va al comando con un lancio da 79.34 che gli regala la qualificazione certa alla finale 18.32: Il canadese Keenan chiude con 74.44, si conferma al sesto posto ma potrebbe non bastare per la finale del martello 18.28: Riepilogo quando siamo a metà della seconda rotazione di lanci: Nowicki ed Henriksen. ...

Pubblicità

toMMilanello : Jacobs, Tamberi e gli altri eroi di Tokyo sono pronti a farci sognare ancora! Al via i mondiali di #atletica di Eu… - digitalsat_it : Atletica Leggera: Mondiali di Eugene, live su Sky Sport e streaming NOW (15-24 luglio 2022) - digitalsat_it : Atletica Leggera: Mondiali di Eugene, live su Sky Sport e streaming NOW (15-24 luglio 2022) - zazoomblog : Atletica Leggera: Mondiali di Eugene live su Sky Sport e streaming NOW (15-24 luglio 2022) - #Atletica #Leggera:… - zazoomblog : LIVE – Marcia 20km femminile Mondiali atletica Eugene 2022 (DIRETTA) - #Marcia #femminile #Mondiali #atletica -