LIVE Atletica, Mondiali 2022 in DIRETTA: Gianmarco Tamberi va a caccia della finale. (Di venerdì 15 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.28: Riepilogo quando siamo a metà della seconda rotazione di lanci: Nowicki ed Henriksen. Haugh e Miller vicinissimi alla zona qualificazione, Frantzeskakis in zona qualificazione e gli altri tutti al di sotto della soglia che può servire per la finale 18.24: Si migliora lo statunitense Haugh che lancia a 77.13, mettendo praticamente al sicuro la qualificazione 18.20: Compito completato subito dal norvegese Henriksen con 78.12. Qualificazione ottenuta 18.17: Il britannico Miller va vicinissimo alla qualificazione con 77.13 18.14: Il greco Frantzeskakis lancia a 76.03, si inserisce al secondo posto e mette un’ipoteca sulla qualificazione 18.13: Lo statunitense Haugh è secondo con 74.56 18.10: Formalità espletata la qualificazione per il polacco Nowicki che ... Leggi su oasport (Di venerdì 15 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.28: Riepilogo quando siamo a metàseconda rotazione di lanci: Nowicki ed Henriksen. Haugh e Miller vicinissimi alla zona qualificazione, Frantzeskakis in zona qualificazione e gli altri tutti al di sottosoglia che può servire per la18.24: Si migliora lo statunitense Haugh che lancia a 77.13, mettendo praticamente al sicuro la qualificazione 18.20: Compito completato subito dal norvegese Henriksen con 78.12. Qualificazione ottenuta 18.17: Il britannico Miller va vicinissimo alla qualificazione con 77.13 18.14: Il greco Frantzeskakis lancia a 76.03, si inserisce al secondo posto e mette un’ipoteca sulla qualificazione 18.13: Lo statunitense Haugh è secondo con 74.56 18.10: Formalità espletata la qualificazione per il polacco Nowicki che ...

Pubblicità

toMMilanello : Jacobs, Tamberi e gli altri eroi di Tokyo sono pronti a farci sognare ancora! Al via i mondiali di #atletica di Eu… - digitalsat_it : Atletica Leggera: Mondiali di Eugene, live su Sky Sport e streaming NOW (15-24 luglio 2022) - digitalsat_it : Atletica Leggera: Mondiali di Eugene, live su Sky Sport e streaming NOW (15-24 luglio 2022) - zazoomblog : Atletica Leggera: Mondiali di Eugene live su Sky Sport e streaming NOW (15-24 luglio 2022) - #Atletica #Leggera:… - zazoomblog : LIVE – Marcia 20km femminile Mondiali atletica Eugene 2022 (DIRETTA) - #Marcia #femminile #Mondiali #atletica -