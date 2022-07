LIVE Atletica, Mondiali 2022 in DIRETTA: Gianmarco Tamberi supera 2.25 al terzo tentativo (Di venerdì 15 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.12: Fuori anche Clarke-Khan 20.12: Eliminati Gasch e Akamatsu 20.10. BRIVIDIIIIIIIIIIII!!! Tamberi supera 2.25 AL terzo tentativo MA ANCORA UNA VOLTA SFIORANDO L’ASTICELLA! 20.10: Thomas eliminato 20.07: Marco Fassinotti supera 2.25 al secondo tentativo 20.06: BRUTTE NOTIZIE! Gianmarco Tamberi sbaglia ancora a 2.25 e adesso è a forte rischio eliminazione 20.05: Zayas supera 2.-25 al primo tentativo, Doroshchuk al secondo. Tocca a Tamberi 20.02: Anche Kapitolnik e Przybylko superano 2.25 al primo tentativo 20.02: Barshim, Rivera e Baden superano 2.25 al primo ... Leggi su oasport (Di venerdì 15 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.12: Fuori anche Clarke-Khan 20.12: Eliminati Gasch e Akamatsu 20.10. BRIVIDIIIIIIIIIIII!!!2.25 ALMA ANCORA UNA VOLTA SFIORANDO L’ASTICELLA! 20.10: Thomas eliminato 20.07: Marco Fassinotti2.25 al secondo20.06: BRUTTE NOTIZIE!sbaglia ancora a 2.25 e adesso è a forte rischio eliminazione 20.05: Zayas2.-25 al primo, Doroshchuk al secondo. Tocca a20.02: Anche Kapitolnik e Przybylkono 2.25 al primo20.02: Barshim, Rivera e Badenno 2.25 al primo ...

