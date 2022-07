LIVE Atletica, Mondiali 2022 in DIRETTA: Garcia Leon oro nella 20 km di marcia, Trapletti ottava! Tamberi, Fantini e 4×400 mista in finale! (Di venerdì 15 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.45: L’appuntamento è per le 0.10 con la partenza della 20 km di marcia maschile 23.40: Settimo posto per Gonzalez in 1h29’40” e splendida ottava l’azzurra Valentina Trapletti con 1h29’54”, seconda europea, vicinissima al personale, nona Cabecinha, decima la cinese Ma 23.39: Quarto posto per l’australiana Montag in 1h28’17”, quinto posto in volata per la cinese Liu che con 1h29’00” ha superato la giapponese Fujii in 1’29?01 23.38: Argento per la polacca Zdzieblo in 1h27?31?, record polacco, bronzo per la cinese Qieyang con 1h27’56” 23.37: Kimberly Garcia Leon conquista l’oro per il Perù in 1h26’58”, record peruviano 23.32: Al km 18 Garcia Leon davanti, Zdzieblo a 22?, Qieyang a 40?, Montag a 1’10”, Fujii a ... Leggi su oasport (Di venerdì 15 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23.45: L’appuntamento è per le 0.10 con la partenza della 20 km dimaschile 23.40: Settimo posto per Gonzalez in 1h29’40” e splendida ottava l’azzurra Valentinacon 1h29’54”, seconda europea, vicinissima al personale, nona Cabecinha, decima la cinese Ma 23.39: Quarto posto per l’australiana Montag in 1h28’17”, quinto posto in volata per la cinese Liu che con 1h29’00” ha superato la giapponese Fujii in 1’29?01 23.38: Argento per la polacca Zdzieblo in 1h27?31?, record polacco, bronzo per la cinese Qieyang con 1h27’56” 23.37: Kimberlyconquista l’oro per il Perù in 1h26’58”, record peruviano 23.32: Al km 18davanti, Zdzieblo a 22?, Qieyang a 40?, Montag a 1’10”, Fujii a ...

Pubblicità

zazoomblog : LIVE Atletica Mondiali 2022 in DIRETTA: Garcia Leon e Qieyang in fuga nella 20 km di marcia bene Trapletti! Tamberi… - infoitsport : LIVE Mondiali di atletica: qualificazioni alto, Tamberi salta 2.28 al terzo tentativo e va in finale - infoitsport : LIVE Atletica, Mondiali 2022 in DIRETTA: brividi e finale per Gianmarco Tamberi e per la 4x400 mista! - fede__frola : RT @digitalsat_it: #AtleticaLeggera: Mondiali di #Eugene, live su @SkySport e streaming @NOWTV_It (15-24 luglio 2022) - sportface2016 : Segui il LIVE della 20km femminile di #marcia, Mondiali atletica #Eugene2022 (DIRETTA) -