L'Italia nella morsa del caldo: a Carpi superati i 40 gradi, domenica da bollino rosso in 5 città (Di venerdì 15 luglio 2022) Le temperature hanno sfiorato i 40 gradi in diverse città italiane nella giornata di oggi, 15 luglio. Emilia-Romagna e Lombardia sono le regioni che più stando risentendo dell'arrivo Apocalisse 4800, l'anticiclone africano responsabile del caldo anomalo che colpirà l'Europa centro-occidentale fino alla fine di luglio. caldo record in Emilia-Romagna e Lombardia La città più calda oggi è stata Carpi, dove il termometro ha segnato il record di 42 gradi dopo le 15. Seguono Ferrara con 38 gradi, Modena, Parma e Bologna con 37. Una situazione destinata ad aggravare anche l'emergenza siccità. «Con temperature più alte del normale l'acqua tende ad evaporare, dissecca il terreno e intacca le riserve idriche superficiali, come fiumi, ...

