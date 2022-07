Lisetta Carmi e la fotografia dedicata ai margini della società

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 15 luglio 2022) Sono un vecchio disilluso e non ne ho mai fatto mistero. Ma ogni tanto anche uno come me – nei tempi e nei modi concordati con la sua equipe medica – deve recuperare il contatto con il mondo. Ecco perché l’altro giorno ho chiesto alla mia giovane assistente Agnese di portarmi a visitare Genova, la sua città. “E cosa vorresti vedere?” mi ha chiesto. “Lo sai che ormai sono un’Ornella Vanoni: non ho idea di cosa voglio vedere, dimmelo tu!”. “Be’, avrai saputo che pochi giorni fa, il 5 luglio, è morta… ne hanno parlato sui giornali, anche in tv…”. “Agnese, io in tv ci lavoro, figurati se do retta all’informazione! Gli italiani non hanno ancora capito cheloro politica non gliene frega niente a nessuno: un giubbotto digitale prodotto in Giappone per un videogioco californiano può provocare una guerra in Congo… Cosa vuoi ...