L’indice Rt scende a 1 | 34 da 1 | 40 |  ma sale l’incidenza settimanale dei casi

(Di venerdì 15 luglio 2022) I dati del monitoraggioCovid-19 realizzato dall’Istituto superiore di sanità. Salgono i tassi di occupazione in terapia intensiva (3,9%) e in aree mediche (15,8%)

Agenzia_Ansa : I dati del monitoraggio settimanale dell'Iss: l'indice Rt scende a 1,34 da 1,40 e l'incidenza sale a 1.158 da 1.071… - benjamn_boliche : RT @Agenzia_Ansa: I dati del monitoraggio settimanale dell'Iss: l'indice Rt scende a 1,34 da 1,40 e l'incidenza sale a 1.158 da 1.071. Aume… - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'I dati del monitoraggio settimanale dell'Iss: l'indice Rt scende a 1,34 da 1,40 e l'incidenza sale a… - youfullwellness : #yourfullwellness Iss, l'indice Rt scende a 1,34 da 1,40 e l'incidenza sale a 1.158 da 1.071 - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: I dati del monitoraggio settimanale dell'Iss: l'indice Rt scende a 1,34 da 1,40 e l'incidenza sa… -

