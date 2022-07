Libero: Dybala è solo un colpo romantico, infatti lo cercano Napoli e Roma, piazze umorali per eccellenza (Di venerdì 15 luglio 2022) Su Libero, Claudio Savelli scrive di Paulo Dybala, ancora senza squadra a un mese dall’inizio del campionato. Lo definisce un giocatore anacronistico, per cui il suo acquisto è semplicemente Romantico: è uno che scalda l’ambiente, insomma, ma niente di più. Ha pretese troppo alte, è difficilmente collocabile dal punto di vista tattico. “Paulo è un numero dieci classico che il gioco contemporaneo non prevede. Nessun allenatore inserisce più una seconda punta nel suo scacchiere, tantomeno uno che aspetta il pallone per legare il gioco, che moltiplica i tocchi e che non cerca la profondità”. C’è poi il problema della scarsa affidabilità fisica, che in un calcio dove si gioca sempre di più non è esattamente un buon biglietto da visita. “Ma proprio perché anacronistico, Paulo resta un colpo ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 15 luglio 2022) Su, Claudio Savelli scrive di Paulo, ancora senza squadra a un mese dall’inizio del campionato. Lo definisce un giocatore anacronistico, per cui il suo acquisto è semplicemente: è uno che scalda l’ambiente, insomma, ma niente di più. Ha pretese troppo alte, è difficilmente collocabile dal punto di vista tattico. “Paulo è un numero dieci classico che il gioco contemporaneo non prevede. Nessun allenatore inserisce più una seconda punta nel suo scacchiere, tantomeno uno che aspetta il pallone per legare il gioco, che moltiplica i tocchi e che non cerca la profondità”. C’è poi il problema della scarsa affidabilità fisica, che in un calcio dove si gioca sempre di più non è esattamente un buon biglietto da visita. “Ma proprio perché anacronistico, Paulo resta un...

