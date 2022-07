Letizia di Spagna | il segreto dell’abito esclusivo che solo lei possiede

Leggi su dilei

(Di venerdì 15 luglio 2022)diha partecipato con Felipe alla cerimonia in ricordo delle vittime del Covid, presentandosi con un abito blu navy che Carolina Herrera ha creato apposta per lei. Anchediè stata recentemente contagiata dal Covid, ma le sono bastati pochi giorni di isolamento per guarire e riprendere i suoi impegni a Corte. L’abbiamo vista recentemente privilegiare i colori pastello, prima col tailleur celeste di Adolfo Dominguez, poi con lo chemisier riciclato, rosa confetto, di Maje.di, l’abito di Carolina Herrera La Reinacambia decisamente stile per la commemorazione delle vittime del Coronavirus che ancora non è stato del tutto debellato. E sceglie un abito estremamente formale che...