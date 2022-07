“L'Educazione finanziaria che vorrei”, al via la campagna online (Di venerdì 15 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Sostenibile, inclusiva, e digitale: queste sono alcune delle caratteristiche che dovrebbe avere l'Educazione finanziaria secondo il pensiero degli studenti della Scuola Politica “Vivere nella Comunità”, rese manifeste dal progetto “L'Educazione finanziaria che vorrei”, creato e realizzato nell'ambito della collaborazione con la Fondazione per l'Educazione finanziaria e al risparmio promossa dall'ABI. Frutto del lavoro di una squadra di giovani professionisti con l'intento di riflettere sul diritto a ricevere un'Educazione finanziaria adeguata e sui benefici che essa porta in termini di sostenibilità economica presente e futura, “L'Educazione finanziaria che vorrei” ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 15 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Sostenibile, inclusiva, e digitale: queste sono alcune delle caratteristiche che dovrebbe avere l'secondo il pensiero degli studenti della Scuola Politica “Vivere nella Comunità”, rese manifeste dal progetto “L'che”, creato e realizzato nell'ambito della collaborazione con la Fondazione per l'e al risparmio promossa dall'ABI. Frutto del lavoro di una squadra di giovani professionisti con l'intento di riflettere sul diritto a ricevere un'adeguata e sui benefici che essa porta in termini di sostenibilità economica presente e futura, “L'che” ...

