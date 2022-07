Leccemania | Di Francesco il nome per il tridente da Serie A | Falcone per la porta

Pubblicità

COLPO PER IL TRIDENTE - A sorpresa, Corvino vuole piazzare un colpo per il reparto offensivo e precisamente nel ruolo di esterno sinistro che vede in Federico Di, figlio dell'ex allenatore ...COLPO PER IL TRIDENTE - A sorpresa, Corvino vuole piazzare un colpo per il reparto offensivo e precisamente nel ruolo di esterno sinistro che vede in Federico Di, figlio dell'ex allenatore ...Sono positivi i segnali dell’ultima amichevole disputata dal Lecce, seppur persa, contro il Bochum che ha ritenuto soddisfatto mister Baroni oltre ad aver permesso ad alcuni elementi di mettersi in mo ...