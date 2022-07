Le ultime ore di Ivana Trump | dall’ultima cena all’infarto in casa

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 15 luglio 2022)è morta alcune ore dopo averto al suo ristorante preferito, l’Altesi Restaurant, nell’Upper East side di Manhattan. I ristoratori hanno raccontato tutto, sottolineando soprattutto come la prima moglie del magnate Donald sembrasse molto stanca, provata. Al Sun Paola Alavian, la proprietaria, ha affermato che “sembrava a posto. Era una persona meravigliosa.”si è spenta a 73 anni nel suo appartamento newyorkese, a seguito di un infarto fatale. I paramedici arrivati sul posto pochi minuti dopo l’allarme non hanno potuto fare nulla. Il primo marito ed ex presidente ha scritto su Truth Social che “lei era una donna stupenda, meravigliosa e bella. Riposa in pace.” “Era stanca, ma sembrava a posto” secondo i proprietari del ristorante preferito di...