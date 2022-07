Le serie tv da vedere nei prossimi mesi su Sky (Di venerdì 15 luglio 2022) Inutile dire che la serie più attesa dell’anno arriverà su Sky il 22 agosto. Si tratta dei House of the Dragon, prequel de Il trono di Spade. Ma nei prossimi mesi e per il 2023 sono molti i titoli che destano curiosità, sia italiani che stranieri. Per esempio non vediamo l’ora di calarci nell’atmosfera di Dostoevskij, prima serie dei fratelli D’Innocenzo con Filippo Timi, nei panni di un detective alla ricerca di un serial killer che ama la bella scrittura, o del western Django o nella versione italiana del cult francese Call My Agent. Ci saranno anche molti ritorni come Romulus di Matteo Rovere, Christian supernatural drama con Edoardo Pesce e Claudio Santamaria, A Casa Tutti Bene di Gabriele Muccino e Il re con un perfido Luca Zingaretti. Le 10 serie tv Sky più attese da vedere nei ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 15 luglio 2022) Inutile dire che lapiù attesa dell’anno arriverà su Sky il 22 agosto. Si tratta dei House of the Dragon, prequel de Il trono di Spade. Ma neie per il 2023 sono molti i titoli che destano curiosità, sia italiani che stranieri. Per esempio non vediamo l’ora di calarci nell’atmosfera di Dostoevskij, primadei fratelli D’Innocenzo con Filippo Timi, nei panni di un detective alla ricerca di un serial killer che ama la bella scrittura, o del western Django o nella versione italiana del cult francese Call My Agent. Ci saranno anche molti ritorni come Romulus di Matteo Rovere, Christian supernatural drama con Edoardo Pesce e Claudio Santamaria, A Casa Tutti Bene di Gabriele Muccino e Il re con un perfido Luca Zingaretti. Le 10tv Sky più attese danei ...

