Le previsioni ancora al ribasso della Commissione sull’economia europea

(Di venerdì 15 luglio 2022) «Abbiamo identificato vari rischi la scorsa primavera e molti si sono concretizzati». Comincia così il commissario Paolo Gentiloni nel presentare leeconomiche d’estate, foriera di cattive notizie, tutte più o meno pronosticabili. La crescita dell’Unionesarà del 2,7% nel 2022 e dell’1,5% nel 2023. Dati simili per la zona Euro: +2,6% quest’anno e 1,4% il prossimo. Si tratta di numeri in calo rispetto alle ultime stime, soprattutto per quanto riguarda il 2023: la scorsa primavera si prevedeva un aumento del 2,3% del prodotto interno lordo complessivo europeo, lo scorso inverno persino del 2,8%. Ma all’inizio di febbraio, quando furono pubblicate leinvernali, la guerra in Ucraina non erascoppiata. Cinque ...