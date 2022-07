Le nuove terre del bianco

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 15 luglio 2022) La sapienza e l’audacia di alcuni produttori, che non si rassegnano a un ruolo marginale nel panorama vitivinicolo italiano, stanno riscrivendo la mappa dei distretti spumantistici italiani. Vi raccontiamo i progetti e i calici più interessanti. La Franciacorta del Sud Nel 1973 la cantina D’Alfonso Del Sordo di San Severo fece un esperimento: spumantizzare il bombinocon li metodo Charmat. Fu la prima bollicina nata, quasi per gioco, su un territorio vocato al commercio del vino da taglio. In quella bottiglia era scritto un importante destino. Infatti, la vivacità di questa produzione è stata il rompighiaccio che ha aperto la strada alla spumantistica in tutta la Puglia. A sdoganare il metodo classico in tutta la zona ci hanno pensato tre amici – Girolamo D’Amico, Louis Rapini e Ulrico Priore – che nel 1979 hanno creato la casa spumantistica d’Araprì. Accanto a ...