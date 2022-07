Le influenze russe sulla crisi politica italiana ed europea

Leggi su formiche

(Di venerdì 15 luglio 2022) Intervenendoscatenata da Giuseppe Conte, Stefano Folli, dalle pagine de La Repubblica, si era chiesto, con un pizzico di ragione: “Esiste la buona fede? – Ovvero ci sono – come molti sospettano – forze più grandi ed opache che hanno deciso di far inciampare Draghi, costi quel che costi? Nessuno al momento ha una risposta a tali dubbi, benché sia evidente che laè seguita con attenzione all’estero e soprattutto a Mosca”. Sospetti pesanti come pietre. In effetti per lo storico del domani non sarà facile decifrare i misteri che, in questi ultimi due o tre anni, hanno caratterizzato l’evolversi del quadro geopolitico internazionale. A partire dalle cause effettive che sono state all’origine della nascita e dello sviluppo del coronavirus. La comunità scientifica ha messo rapidamente al bando le ...