Lazio, CdS: "Immobile alla guida della sua Lazionale" (Di venerdì 15 luglio 2022) Lazio, CDS- Come riporta il CdS oggi la Lazio di Sarri è davvero padrona del suo destino, con un gran lavoro potrà davvero insidiare. Il progetto Lazio ad oggi guarda con grande fiducia la presente, ma lavora soprattutto per regalare un grande futuro. "Immobile guida la Lazionale. Un segnale di svolta? Chissà. Sarebbe bello vederlo esplodere anche in azzurro. Il ct Mancini lo convocherà a settembre, lo ha appena ribadito e all'orizzonte non si vedono in Serie A altri centravanti italiani in grado di spodestarlo. Scamacca forse volerà all'estero, Belotti è ancora disoccupato. Un dato è certo. Lotito, nei suoi diciotto anni di gestione, non aveva mai costruito una Lazio così italiana. Festeggerà il compleanno della maturità (martedì 19 luglio) salendo ...

