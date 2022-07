Laura Pausini | chi è il marito Paolo Carta | “Era già sposato”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 15 luglio 2022)sono una coppia 24 ore su 24. Sul palco e nella vita di tutti i giorni. La cantante, super ospite questa sera al Festival di Sanremo, alla seconda serata della 72esima edizione. E con lei ci sarà lui, che tra le tante altre cose è anche il chitarrista della sua band. La coppia ha avuto una figlia, che si chiama Paola, nata nel 2013., chi è ilnon è ildi. Nonostante il loro rapporto sia molto affiatato i due non sono sposati. La decisione di non procedere con il matrimonio è stata condivisa da entrambi per la volontà di non procedere fino a quando non ...