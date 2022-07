Laudisa | “Kim nuovo Koulibaly De Laurentiis non ha dimenticato la politica di ridimensionamento”

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 15 luglio 2022) Carlo Laudisia ha commentato le operazioni del Napoli sul caliomercato da Kim al possibile arrivo di Dybala. KIM -NAPOLI. Il tecnico del Rennes Bruno Genesio è molto fiducioso sull’arrivo di Kim Min-jae, difensore del Fenerbahce per il quale è in corso un vero e proprio duello di calciomercato con il Napoli. Il club allenato da Genesio, nel frattempo, ha raggiunto l’accordo con il Fenerbahce, che in pratica incasserà la clausola da quasi 20 milioni presente nel contratto. Fattore che invece manca con il Napoli: ieri il club azzurro ha lavorato per abbassare le pretese dei turchi, ma senza troppo successo. Ecco perché Giuntoli ha pensato a un altro profilo che poteva interessare al Napoli del prossimo anno, quello di Abdou Diallo. Della questione Kim-Napoli, ne ha parlato ai microfoni di Radio Marte il giornalsita della Gazzetta dello Sport, Carlo: “Per ...