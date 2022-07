L’Arabia Saudita ha aperto il proprio spazio aereo anche ai voli da e per Israele (Di venerdì 15 luglio 2022) Giovedì l’agenzia governativa delL’Arabia Saudita che si occupa del traffico aereo ha annunciato che lo spazio aereo del paese verrà aperto a «tutte le compagnie aeree»: concretamente, significa che verrà aperto alle compagnie aeree israeliane, per cui era quasi completamente Leggi su ilpost (Di venerdì 15 luglio 2022) Giovedì l’agenzia governativa delche si occupa del trafficoha annunciato che lodel paese verràa «tutte le compagnie aeree»: concretamente, significa che verràalle compagnie aeree israeliane, per cui era quasi completamente

Pubblicità

Agenzia_Ansa : L'Arabia Saudita ha annunciato l'apertura del proprio spazio aereo a tutti i vettori civili internazionali, compres… - ItalianPolitics : ++ l'Arabia Saudita ha aperto il proprio spazio aereo a tutti i vettori che rispettino le regole dei cieli. (La mos… - Gianluc59668963 : Dopo aver detto di trovarsi in Arabia Saudita, nonostante si trovasse in Israele, ha salutato nuovamente l’amico im… - gemin_steven98 : RT @ilpost: L’Arabia Saudita ha aperto il proprio spazio aereo anche ai voli da e per Israele - maxgreco : L'Arabia Saudita, primo esportatore di petrolio al mondo, raddoppia gli acquisti di greggio dalla Russia - Il Fatto… -