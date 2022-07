Lanciato il Samsung Galaxy M13 5G, anche se per adesso solo in India (Di venerdì 15 luglio 2022) Il colosso di Seul ha Lanciato in India il Samsung Galaxy M13 5G, anche in modello 4G, che era arrivato da noi già per la fine di maggio scorso. Il prezzo è di circa 175 euro al cambio attuale, per il modello con 4GB di RAM e 64GB di storage interno. Il device include anche uno schermo LCD da 6.5 pollici con frequenza di refresh rate a 90Hz ed è spinto dal processore MediaTek Dimensity 700 (octa-core a 7nm da 2.2GHz), un SoC nel complesso discreto per un terminale così configurato. Il quantitativo di RAM è di 4/6GB (+6GB virtuali) e 64/128GB di storage interno (espandibile tramite microSD). Si difende discretamente bene anche la fotocamera posteriore, di cui il sensore principale vanta 50MP di risoluzione, con uno di profondità da 2MP (la fotocamera frontale si ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 15 luglio 2022) Il colosso di Seul hainilM13 5G,in modello 4G, che era arrivato da noi già per la fine di maggio scorso. Il prezzo è di circa 175 euro al cambio attuale, per il modello con 4GB di RAM e 64GB di storage interno. Il device includeuno schermo LCD da 6.5 pollici con frequenza di refresh rate a 90Hz ed è spinto dal processore MediaTek Dimensity 700 (octa-core a 7nm da 2.2GHz), un SoC nel complesso discreto per un terminale così configurato. Il quantitativo di RAM è di 4/6GB (+6GB virtuali) e 64/128GB di storage interno (espandibile tramite microSD). Si difende discretamente benela fotocamera posteriore, di cui il sensore principale vanta 50MP di risoluzione, con uno di profondità da 2MP (la fotocamera frontale si ...

