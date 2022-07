Lamorgese: "Firmato contratto per telecamere di sicurezza a Napoli" (Di venerdì 15 luglio 2022) Il ministro dell'interno Luciana Lamorgese a margine del "Premio Ammaturo - legalita' citta' di Napoli": "Firmato contratto per telecamere a Napoli, ce la metteremo tutta per rendere sicura questa ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 15 luglio 2022) Il ministro dell'interno Lucianaa margine del "Premio Ammaturo - legalita' citta' di": "per, ce la metteremo tutta per rendere sicura questa ...

Pubblicità

ANSACampania : Napoli: Lamorgese, firmato contratto per telecamere a Forcella - 2rMarzia : RT @2rMarzia: @IlZebraapois @fremo03893514 Beh...la Sx-piidiottina ha lavorato per arrivare a questo punto: si è imputata col DdlZan+cittad… - 2rMarzia : @IlZebraapois @fremo03893514 Beh...la Sx-piidiottina ha lavorato per arrivare a questo punto: si è imputata col Ddl… - MonferratoC : A Casale Monferrato, striscione firmato Monferrato Non Conforme contro l'attuale ministro dell'Interno Luciana Lamo… -