Lago d’Iseo, confermato lo stato di salute dell’acqua (Di venerdì 15 luglio 2022) Il perdurare della crisi idrica che sta investendo tutto il nord Italia ha ripercussioni drammatiche sullo stato di salute dei laghi e dei fiumi che attraversano la nostra regione. A rilevarlo è il dossier 2022 Laghi di Lombardia redatto da Legambiente Lombardia. La riduzione di acqua piovana nei primi sei mesi del 2022 è stata sensibile: si calcola un deficit idrico superiore al 40% secondo i dati ARPA, che si traduce in un’assenza di apporto d’acqua nei laghi pari a oltre 5 miliardi di metri cubi da inizio anno. La situazione è resa più grave per l’assenza di rifornimento dei fiumi da parte dei bacini alpini, che in questo periodo dovrebbero beneficiare ancora delle acque del disgelo: la neve quest’anno è scomparsa con oltre un mese e mezzo di anticipo, anche alle quote più alte, e con il caldo che spinge lo zero termico ad altitudini superiori ai ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 15 luglio 2022) Il perdurare della crisi idrica che sta investendo tutto il nord Italia ha ripercussioni drammatiche sullodidei laghi e dei fiumi che attraversano la nostra regione. A rilevarlo è il dossier 2022 Laghi di Lombardia redatto da Legambiente Lombardia. La riduzione di acqua piovana nei primi sei mesi del 2022 è stata sensibile: si calcola un deficit idrico superiore al 40% secondo i dati ARPA, che si traduce in un’assenza di apporto d’acqua nei laghi pari a oltre 5 miliardi di metri cubi da inizio anno. La situazione è resa più grave per l’assenza di rifornimento dei fiumi da parte dei bacini alpini, che in questo periodo dovrebbero beneficiare ancora delle acque del disgelo: la neve quest’anno è scomparsa con oltre un mese e mezzo di anticipo, anche alle quote più alte, e con il caldo che spinge lo zero termico ad altitudini superiori ai ...

Il lago d'Iseo è talmente senza acqua che ci si può quasi camminare dentro. Talmente basso che ci si potrebbe camminare. La crisi idrica che affligge anche il lago d'Iseo non dà tregua e la situazione si fa drammatica con il passare dei giorni. Nella mattinata di venerdì 15 luglio, il Sebino è arrivato al 5% del suo riempimento e a - 23,3 centimetri sotto ... Lombardia scorte acqua per agricoltura in esaurimento LAGO D'ISEO. Il livello attuale del Lago d'Iseo è di - 22,3 cm (riempimento in % = 5,7% - 1 cm di lago = 600.000 metri cubi d'acqua). Erogazione attuale: 34,80 m3/s che, dedotto il DMV di 3,5 m3/s (... Bresciaoggi Talmente basso che ci si potrebbe camminare. La crisi idrica che affligge anche ilnon dà tregua e la situazione si fa drammatica con il passare dei giorni. Nella mattinata di venerdì 15 luglio, il Sebino è arrivato al 5% del suo riempimento e a - 23,3 centimetri sotto .... Il livello attuale delè di - 22,3 cm (riempimento in % = 5,7% - 1 cm di= 600.000 metri cubi'acqua). Erogazione attuale: 34,80 m3/s che, dedotto il DMV di 3,5 m3/s (... Il lago d'Iseo è talmente senza acqua che ci si può quasi camminare dentro.