L' affondo di Cesa contro i 5S | Non stiamo con chi ha pugnalato alle spalle gli italiani

(Di venerdì 15 luglio 2022) ''E' il momento della chiarezza'', ribadisce più volte Lorenzoche oggi ha sentito al telefono Silvio Berlusconi per spiegargli che condivide la linea Fi - Lega (espressa in una nota congiunta) ...

è categorico: ''L'Udc è pronta a dare il suo sostegno a un governo con Draghi ma senza i Cinque stelle. Se così non fosse, non c'è altra strada che il voto". 15 luglio 2022Maurizio Lupi, Lorenzo, Luigi Brugnaro e Giovanni Toti , a capo delle componenti minori del ... Poi l': 'Il centrodestra di Berlusconi è un po' nostalgico, mentre da Salvini ci si aspetta ... Ius scholae, Cesa: “Quella del Pd è una provocazione, non serve a nessuno” Roma, 15 lug. (Adnkronos) - ''E' il momento della chiarezza'', ribadisce più volte Lorenzo Cesa che oggi ha sentito al telefono Silvio Berlusconi per spiegargli che condivide la linea Fi-Lega ..."Alle provocazioni si risponde con le idee e con un progetto dell'Italia che verrà e che si vuole realizzare. Non commettiamo l'errore - spiega - di dare una immagine sbagliata di noi".