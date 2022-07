L’addio di Koulibaly: “Grazie Napoli, è tempo di una nuova avventura” (Di venerdì 15 luglio 2022) tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Kalidou Koulibaly saluta il Napoli e i napoletani con una toccante lettera d’addio e un video pubblicato su Instagram. Il gigante senegalese, passato al Chelsea nelle ultime ore, ha ripercorso gli anni trascorsi in azzurro dal suo arrivo in Campania alL’addio non privo di sofferenza: “1 giugno 2014, una data indimenticabile: il mio arrivo a Napoli, l’inizio di una storia di amore puro. Ero un ragazzo timido, ma con tanta voglia di dimostrare al mondo che potevo farcela! Vittorie, sconfitte, gioie, delusioni. Troppe emozioni vissute insieme: impossibile sintetizzarle. Ma conservo tutto: nella mia mente, nel mio cuore. A Napoli sono nati i miei due figli. Ho incontrato persone che saranno per sempre parte della mia vita e che hanno ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 15 luglio 2022)di lettura: 2 minuti– Kalidousaluta ile i napoletani con una toccante lettera d’addio e un video pubblicato su Instagram. Il gigante senegalese, passato al Chelsea nelle ultime ore, ha ripercorso gli anni trascorsi in azzurro dal suo arrivo in Campania alnon privo di sofferenza: “1 giugno 2014, una data indimenticabile: il mio arrivo a, l’inizio di una storia di amore puro. Ero un ragazzo timido, ma con tanta voglia di dimostrare al mondo che potevo farcela! Vittorie, sconfitte, gioie, delusioni. Troppe emozioni vissute insieme: impossibile sintetizzarle. Ma conservo tutto: nella mia mente, nel mio cuore. Asono nati i miei due figli. Ho incontrato persone che saranno per sempre parte della mia vita e che hanno ...

