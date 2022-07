La villeggiatura degli italiani firmata da Draghi: vacanze più care degli ultimi 50 anni (Di venerdì 15 luglio 2022) Le vacanze estive ai tempi del governo Draghi, ovvero rincari talmente folli che non si vedevano da 50 anni: voli europei +139%, biglietti intercontinentali +124%, alberghi +22,8%, traghetti +18,7%. “Una vacanza di 10 giorni – stima il Codacons – costerà quest’anno tra il 15,5% e il 20% in più sul 2021, considerando le spese per spostamenti, pernottamenti, cibi e servizi, passando da una media di 996 euro a persona del 2021 ai circa 1.195 euro del 2022, con un incremento di spesa che potrebbe raggiungere i 199 euro procapite”. E per fortuna che l’Italia sarebbe ripartita reso un radioso florido futuro, come continuano imperterriti a raccontarci i vari Letta, Renzi, Calenda e gli altri partiti filogovernativi, Cinque Stelle compresi. Le vacanze estive del 2022 saranno, invece, ricordate come le più ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 15 luglio 2022) Leestive ai tempi del governo, ovvero rincari talmente folli che non si vedevano da 50: voli europei +139%, biglietti intercontinentali +124%, alberghi +22,8%, traghetti +18,7%. “Una vacanza di 10 giorni – stima il Codacons – costerà quest’anno tra il 15,5% e il 20% in più sul 2021, considerando le spese per spostamenti, pernottamenti, cibi e servizi, passando da una media di 996 euro a persona del 2021 ai circa 1.195 euro del 2022, con un incremento di spesa che potrebbe raggiungere i 199 euro procapite”. E per fortuna che l’Italia sarebbe ripartita reso un radioso florido futuro, come continuano imperterriti a raccontarci i vari Letta, Renzi, Calenda e gli altri partiti filogovernativi, Cinque Stelle compresi. Leestive del 2022 saranno, invece, ricordate come le più ...

