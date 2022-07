La Turchia si mostra matura con la Nato ma provoca Grecia e Cipro: la doppia faccia di Erdogan (Di venerdì 15 luglio 2022) doppia faccia di Erdogan: dinanzi all’Alleanza mostra un profilo responsabile e maturo, vista la caduta (non gratuita) del veto all’ingresso di Svezia e Finlandia, ma poi continua con le provocazioni contro Grecia e Cipro La nuova tossica retorica condensata nell’attacco alla Grecia da parte della Turchia sui confini marittimi è più pericolosa del passato, essenzialmente per due ragioni: di merito perché la congiuntura internazionale è in piena emergenza inflazionistica; e di metodo perché con i rincari del gas in agguato una ulteriore tensione nell’Egeo va contro gli elementari principi del buon senso, oltre che dei trattati internazionali che ormai sembra essere di moda non rispettare. Una mappa dell’Egeo secondo la vulgata turca è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 15 luglio 2022)di: dinanzi all’Alleanzaun profilo responsabile e maturo, vista la caduta (non gratuita) del veto all’ingresso di Svezia e Finlandia, ma poi continua con lezioni controLa nuova tossica retorica condensata nell’attacco allada parte dellasui confini marittimi è più pericolosa del passato, essenzialmente per due ragioni: di merito perché la congiuntura internazionale è in piena emergenza inflazionistica; e di metodo perché con i rincari del gas in agguato una ulteriore tensione nell’Egeo va contro gli elementari principi del buon senso, oltre che dei trattati internazionali che ormai sembra essere di moda non rispettare. Una mappa dell’Egeo secondo la vulgata turca è ...

Pubblicità

ombrerosse_ : RT @OssRepressione: L’impegno assunto da #svezia e #Finlandia, per entrare nella #NATO , di combattere e non fornire supporto ai curdi in… - mad_musika : RT @OssRepressione: L’impegno assunto da #svezia e #Finlandia, per entrare nella #NATO , di combattere e non fornire supporto ai curdi in… - kcarlo60 : RT @OssRepressione: L’impegno assunto da #svezia e #Finlandia, per entrare nella #NATO , di combattere e non fornire supporto ai curdi in… - tanticalci : RT @OssRepressione: L’impegno assunto da #svezia e #Finlandia, per entrare nella #NATO , di combattere e non fornire supporto ai curdi in… -