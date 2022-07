La tassonomia verde dell’Unione europea ha ormai perso credibilità

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 15 luglio 2022) «Then Parliament endorsed giving a green label to gas and nuclear power. Today fossil gas and nuclear lobbies hit the jackpot, while humanity will pay the price». Così ha commentato, sul proprio profilo Twitter, il Wwf Europa a ridosso della votazione avvenuta il 6 luglio scorso. Quel giorno, il Parlamento europeo ha respinto la richiesta di escludere l’energia nucleare e il gas naturale dallaprevista dal Green Deal europeo. Stiamo parlando della classificazione delle attività economiche che potranno essere definite “sostenibili” dal punto di vista ecologico e climatico nell’Unione. A far pendere la bilancia dalla parte dei favorevoli è stato il voto – e questo è proprio uno di quei casi in cui astenersi pesa quanto votare – dei 33 astenuti, visto che occorreva una maggioranza di 353 deputati su 705 totali. ...