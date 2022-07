La strategia “zero COVID” ha fatto male alla Cina (Di venerdì 15 luglio 2022) La crescita dell'economia è molto rallentata, e la colpa è dei continui lockdown voluti dal governo Leggi su ilpost (Di venerdì 15 luglio 2022) La crescita dell'economia è molto rallentata, e la colpa è dei continui lockdown voluti dal governo

Pubblicità

ilpost : La strategia “zero COVID” ha fatto male alla Cina - mounds_shame : @InvisibleOneee Lo so, ne ho comprati e provati alcuni. Come ho detto l’idea era buona e sviluppata bene. Ma zero v… - alvisefasolo : - a pochi mesi dalle elezioni, Conte e il M5S pensano bene che la migliore strategia elettorale sia sparare a zero… - EpaddockIT : Il tridente della strategia #Ducati: #MotoE ??, E-Fuel e Idrogeno Queste le tre linee di sviluppo illustrate da Cl… - angelo_menel : @gigi52335676 i gusti sono gusti, ma... ha mai imbroccato una strategia in politica? a me non risulta. tanto fumo, ma zero arrosto -