La storia politicamente scorretta della Seconda Guerra Mondiale in un miniserie tratta da “L’italiano” di Pérez-Reverte (Di venerdì 15 luglio 2022) Roma, 15 lug – Un annuncio di quelli che scottano. L’italiano, ultimo romanzo dello scrittore spagnolo ed ex inviato di Guerra Arturo Pérez-Reverte, diventerà una miniserie televisiva. A produrre l’adattamento sarà Cattleya Producciones. L’italiano e la Decima Mas Nel romanzo da cui sarà tratta la miniserie, Pérez-Reverte ci porta nella baia di Algeciras a Gibilterra in piena Seconda Guerra Mondiale. Siamo a cavallo fra il 1942 e il 1943 e nella zona opera una unità di sommozzatori italiani: la Squadriglia dell’Orsa Maggiora della Decima Mas. Insomma, non un gruppo come gli altri. Pérez-Reverte ci racconta così ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 15 luglio 2022) Roma, 15 lug – Un annuncio di quelli che scottano., ultimo romanzo dello scrittore spagnolo ed ex inviato diArturo, diventerà unatelevisiva. A produrre l’adattamento sarà Cattleya Producciones.e la Decima Mas Nel romanzo da cui saràlaci porta nella baia di Algeciras a Gibilterra in piena. Siamo a cavallo fra il 1942 e il 1943 e nella zona opera una unità di sommozzatori italiani: la Squadriglia dell’Orsa MaggioraDecima Mas. Insomma, non un gruppo come gli altri.ci racconta così ...

Pubblicità

LEBBY4EVER : @_Raistlin_70 Senta non tiri fuori la storia che non lo eleggiamo noi il PdC perché conosco la Costituzione. Dico s… - MicMontagnerTv : L’Italia cambia mi spiace che si noti per chi ci lascia e non per come migliora soprattutto politicamente. Lo sapet… - John_L_Silver : @GiuseppeConteIT @repubblica C’è chi muore fisicamente lasciando un segno nella storia, e c’è chi, come voi nullast… - egonxm : Da adesso penseremo a #Conte come a quello che ha fatto cadere il governo #Draghi. La Storia con lui sarà impietosa… - AgnelloGiuSt : RT @Newsinunclick: La crisi di governo che potrebbe deflagrare sulla conversione in legge del cosiddetto decreto aiuti, altro non è che l'e… -